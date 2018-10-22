Премьер Финляндии не считает обрыв подводного кабеля диверсией

Петтери Орпо призвал дождаться итогов расследования.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил местным журналистам во время пресс-конференции в городом Эспоо от 19 ноября о том, что обрыв подводного кабеля, размещенного в акватории Балтийского моря между Финляндией и Германией, пока что рано считать "диверсией". Иностранный чиновник указал на то, что по результатам проводимого расследования эксперты дадут более подробную оценку произошедшего. Глава финского правительства также сообщил, что поддерживает рабочие контакты по теме с немецким канцлером Олафом Шольцем, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Пока нельзя сказать, является ли это "диверсией". Поэтому я бы пока не спешил с выводами. Петтери Орпо, премьер Финляндии

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Фото и видео: YouTube / Valtioneuvosto