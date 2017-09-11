В ТЮЗе состоялся "экологический дебют" - спектакль "Лицо Земли"

Сентябрь в ТЮЗе начался с важной в экологическом плане премьеры - постановки "Лицо Земли".

7 сентября в ТЮЗе прошла премьера спектакля “Лицо Земли”. Режиссером постановки выступила Елена Сафонова - лауреат театральной премии “Прорыв”, а драматургом - Ася Волошина, чьи работы успешно идут в более чем десяти театрах страны.

“Это не постановка какой-то конкретной пьесы. Это совместная работа с Евгенией Сафоновой. Она меня “инфицировала” этой темой. Женя вынашивала идею много лет. Нам захотелось вместе исследовать эту проблему, погрузиться в нее и поделиться какими-то эмоциями и выводами, к которым мы пришли”, - рассказывает Ася Волошина.

Взаимоотношения людей и планеты - это настолько глобальная тема, что часто на нее не обращают внимания, концентрируясь на обыденных жизненных мелочах. По мнению драматурга, именно сейчас следует уделить пристальное внимание данному вопросу, пока в наших силах еще есть возможность изменить ситуацию в лучшую сторону.

“ТЮЗ привык обращаться к художественной литературе и быть своеобразным “помощником на уроке”, а в этой постановке попутно возник такой феномен, что театр в этом проекте пробует затронуть и другие дисциплины: биологию, географию, историю. “Лицо Земли” в своем роде исследует границы искусства театра”, - отмечает драматург.

Создатели спектакля решили обратить внимание к проблеме, начав именно с подростков, ведь именно они через несколько лет будут решать судьбу целой планеты.