Премьера "Vox Lux" с Натали Портман и Джудом Лоу

5 марта в открытой киностудии "ЛЕНДОК" состоится премьерный показ картины Брейди Корбета. В широкий прокат фильм выйдет 7 марта.

Музыкальный триллер Vox Lux в главных ролях с Натали Портман и Джудом Лоу выпускает в российский прокат кинокомпания "Пионер". 5 марта в ЛЕНДОКЕ состоится премьерный показ. Картину представит Максим Заговора.

Отличница Селеста (которую играет Натали Портман) чудом уцелела в перестрелке, которую устроил ее одноклассник в 1999 году. Из-за случившегося девушка попадает в больницу, где пишет песню, которая сделает ее знаменитой. Интерес к трагедии и опытный менеджер (его играет Джуд Лоу) обеспечивает стремительный взлет карьеры молодой звезды. Через 18 лет популярность идет на спад. Селеста представляет из себя нахальную и высокомерную диву, ругающуюся с журналистами. Теперь ей предстоит сохранить грань между славой и реальной жизнью и разобраться с личными и семейными проблемами, и при этом остаться в своем уме.

Песни для фильма написала SIA, а исполнила сама Натали Портман.

Видео и фото: Официальный трейлер