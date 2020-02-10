Меркель поблагодарила политика за работу.

В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры. Об этом сообщает Die Welt.

Крамп-Карренбауэр отметила, что до лета она снимет с себя все обязанности председателя и подготовит место для другого кандидата. Такое решение политик приняла из-за контактов членов ХДС с националистической "Альтернативой для Германии" и и ультралевой партией "Левые". Крамп-Карренбауэр против такого сотрудничества.

Меркель поблагодарила политика за работу.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле прокомментировали возможность обмена послами с Украиной.