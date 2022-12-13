Представительство Абхазии планируют открыть в Петербурге

По словам главы МИД республики Инала Ардзинбы, на ПМЭФ пройдут переговоры Абхазии с ближневосточными партнёрами.

В Северной столице намерены открыть представительство Абхазии. Об этом рассказала пресс-служба МИД республики.

Ведомство выступило с инициативой в связи с регулярным проведением мероприятий крупных международных организаций и проживанием в большого количества абхазцев в Петербурге. По словам главы МИД республики Инала Ардзинбы, на ПМЭФ пройдут переговоры Абхазии с ближневосточными партнёрами.

Мы активно общаемся с партнёрами из Сирии, Палестины, Объединенных Арабских Эмиратов, Ливана, Йемена, других стран. В этом году Объединенные Арабские Эмираты выступят страной-гостем на форуме. Придаем большое значение этому направлению нашей работы. Инал Ардзинба, глава МИД Абхазии

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге со здания бывшего генконсульства Чехии сняли герб.

Фото: Piter.TV