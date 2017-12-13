Представители петербургского метро считают, что метро должно быть безопасным, а не удобным

В петербургском метрополитене прокомментировали отсутствие урн и туалетов

Ответственные лица за петербургский метрополитен разместили информацию о том, почему на станциях нет туалетов и мусорных урн. Уведомиться пассажирах об этих важных вещах метро решил на аккаунте в Telegram.

Отсутствие туалетов сотрудники объяснили тем, что перед станциями расположены платные кабинки общего пользования с санузлом. Второй причиной отказа в “удобствах” является их дорогостоимость. В-третьих, установка таких сооружений обязывает соблюдать санитарные и иные нормы, которые метрополитен не может обеспечить. В частности, речь идет о соблюдении определенного расстояния от туалетов до мест скопления пассажиров и т.д.

Возможно, в будущем такая опция появиться, и тогда петербуржцев снова будет ожидать поднятия цен на проезд в метро или закрытие станций из-за неполадок в канализационных системах.

Относительно урн для отходов, работники ответили уверенно, что данная мера сделана целенаправленно на обеспечение безопасности пассажиров. Также еще одной причиной является необходимость в удорожании билетов, так как мусор нужно будет вывозить.

