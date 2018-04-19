Представители бизнеса предложили отложить введение QR-кодов в Петербурге до февраля 2022 года вместо 27 декабря. Так бизнесмены из сферы ритейла и общепита Петербурга высказали варианты смягчения ограничений по коронавирусу на новогодние праздники.
Предложение обусловлено возможным ростом социальной напряженности и появления негативных инфоповодов в праздничные дни. Из-за проверки кодов на входе возможны конфликты и потасовки, очереди – так отметили бизнесмены на встрече в рамках экспертных советов. Предложения планируется отправить в адрес вице-губернаторов Максима Соколова и Бориса Пиотровского, пишет "Фонтанка".
В частности, одна из инициатив – продлить работу кафе и баров до 02:00. Но ожидается введение – обязательная проверка QR-кодов у посетителей и обязательная вакцинация от коронавируса не менее 90% персонала.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. Согласно законопроекту, для посещения заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, а также массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется паспорт и QR-код.
Этот документ подтверждает прохождение курса вакцинации гражданином от COVID-19, перенесенное заболевание или медицинский отвод от прививки.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Заранее большое человеческое спасибо.