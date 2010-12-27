На предприятиях слегло более десяти автомобилестроителей.

На заводах Nissan и Toyota дезинфицировали все помещения после вспышки гепатита А. Напомним, неделю назад более десяти автомобилестроителей были экстренно госпитализированы в инфекционные больницы. В настоящее время проводится вакцинация здоровых сотрудников и организованы лабораторные обследования контактных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В пятницу, 24 августа, специалисты Роспотребнадзора нашли причину вспышки гепатита А на заводах. Оказалось, что в столовых предприятий не соблюдали сроки хранения продуктов, а также редко проводили уборку помещений. Плюс ко всему автомобилестроителей кормили зараженной едой. Так, в курином филе обнаружили бактерии Listeria monocytogenes, а в твороге — кишечную палочку.

Ранее мы писали, что гепатит на автозаводах Петербурга обсудили на совещании в Смольном.

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