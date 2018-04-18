Сообщение о смерти президента Туркменистана оказалось ложью

Представитель посольства Туркменистана в РФ назвал информацию о смерти президента "абсолютной ложью".

В воскресенье, 21 июля, представитель посольства Туркменистана в России дал интервью одному из СМИ, в котором он опроверг информацию о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедов, назвав это сообщение "абсолютной ложью".

Директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, который ранее сообщил о смерти президента Туркмении в социальной сети Facebook, также написал, что эта информация не подтвердилась. Рубаев объяснил, что дезинформация пришла от бизнесменов, которым якобы рассказали о смерти Бердымухамедова спецслужбы.

Напомним, что сегодня множество различных источников писали о смерти Гурбангулы Бердымухамедова, предписывая ему острую почечную недостаточность. Отмечалось, что трагедия произошла во время отпуска президента.

Фото: turkmenistan.gov.tm