  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сообщение о смерти президента Туркменистана оказалось ложью
Вчера, 22:57
155
maksimmowa

Сообщение о смерти президента Туркменистана оказалось ложью

0 0

Представитель посольства Туркменистана в РФ назвал информацию о смерти президента "абсолютной ложью".

В воскресенье, 21 июля, представитель посольства Туркменистана в России дал интервью одному из СМИ, в котором он опроверг информацию о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедов, назвав это сообщение "абсолютной ложью".

Директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев, который ранее сообщил о смерти президента Туркмении в социальной сети Facebook, также написал, что эта информация не подтвердилась. Рубаев объяснил, что дезинформация пришла от бизнесменов, которым якобы рассказали о смерти Бердымухамедова спецслужбы. 

Напомним, что сегодня множество различных источников писали о смерти Гурбангулы Бердымухамедова, предписывая ему острую почечную недостаточность. Отмечалось, что трагедия произошла во время отпуска президента.

Фото: turkmenistan.gov.tm 

Теги: дезинформация, президент туркменистана, смерть президента
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии