Представитель РФ в ООН заявила, что Швейцария не выдает визы российским дипломатам

Ирина Тяжлова рассказала о дискриминации, которая происходит под эгидой ООН.

Россия имеет претензии к Швейцарии в плане выдачи виз делегатам по линии ООН. Соответствующее заявление сделала в рамках заседания рабочей группы открытого состава при Всемирной организации российский представитель по вопросам безопасности в области применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий) Ирина Тяжлова. Дипломат уточнила, что Москва недопонимает политическое решение Швейцарии относительно предоставления визовых документов для участников международных мероприятий из РФ. По словам спикера, речь идет о дискриминационной практике отсечения представителей стран, выступающих под эгидой ООН.

С точки зрения обеспечения эффективной работы РГОС первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией. Ирина Тяжлова, дипломат из РФ при ООН

Эксперт заметила, что у российской стороны есть вполне конкретные претензии по части выдачи виз российским экспертам по мероприятиям, проводимых в Женеве по линии ООН. Дипломат назвала категорически неприемлемой дискриминационную практику, которая проводится Швейцарией под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций