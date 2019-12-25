Представитель МакSим рассказал о состоянии певицы, которая больше месяца находится в коме

Тест на коронавирус у нее отрицательный.

Певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, остается в стабильно тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости рассказал ее представитель.

Пока ничего, к сожалению, не могу сказать. Стабильно тяжелое. Отметил представитель

МакSим подключили к аппарату ИВЛ еще 19 июня. Все это время певица находится в состоянии искусственной комы. При этом тест на коронавирус у нее отрицательный. Но компьютерная томография выявила 75% поражения легких.

Певица получила широкую известность в середине 2000-х гг., когда вышел ее первый альбом "Трудный возраст". Песни "Мой рай", "Нежность", "Сантиметры дыханья", "Сон" и др. мгновенно стали популярными среди девочек-подростков.

Ранее менеджер МакSим объяснила устроенный перед болезнью певицы концерт.

Фото: Instagram / maksimartist