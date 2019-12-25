Председатель Союза десантников Урала стал фигурантом уголовного дела

По предварительным данным, Евгения Тетерина подозревают в посредничестве при передаче взятки.

Председатель Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгений Тетерин стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области <…> Иная информация в интересах расследования не сообщается. из сообщения регионального СУ СКР

В ведомстве уточнили, что по данному делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Источник в правоохранительных органах уточнил в беседе с агентством, что Тетерин на данный момент задержан, его подозревают в посредничестве при передаче взятки.

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Фото: Союз десантников России