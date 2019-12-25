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Председатель Союза десантников Урала стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 9:44
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Председатель Союза десантников Урала стал фигурантом уголовного дела

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По предварительным данным, Евгения Тетерина подозревают в посредничестве при передаче взятки.

Председатель Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгений Тетерин стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Свердловской области.

Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области <…> Иная информация в интересах расследования не сообщается. из сообщения регионального СУ СКР

В ведомстве уточнили, что по данному делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Источник в правоохранительных органах уточнил в беседе с агентством, что Тетерин на данный момент задержан, его подозревают в посредничестве при передаче взятки.

Ранее петербуржца заподозрили в создании детского порно с участием сына.

Фото: Союз десантников России

Теги: евгений тетерин, посредничество при передаче взятки, союз десантников по уфо
Категории: Лента новостей, Новости России,

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