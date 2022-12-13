Председатель Следкома потребовал провести проверку после пожара в Доме Орбели в Павлово

Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность".

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после пожара в Доме Орбели в селе Павлово. Объект находится во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователи завели уголовное дело по статье "Халатность". Сейчас на месте пожара проводится проверка. Правоохранители устанавливают причину возгорания и обстоятельства случившегося. Работу полицейских контролируют в центральном аппарате Следкома.

Достопримечательность была построена в 1935 году. В годы войны здесь находился штаб 30-го Гвардейского Стрелкового корпуса. Дача относится к объектам культурного наследия федерального значения.

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Фото: Telegram / Следком