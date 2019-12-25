Предприятия Петербурга получат "иммунный" статус после вакцинации 60% персонала

В ситуации усиления ограничительных мер в городе, они в наименьшей степени коснутся организаций, получивших иммунный статус.

Организации Петербурга, подтверждающие вакцинацию не менее 60% сотрудников, смогут получить специальный статус. Об этом сообщила пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

После подтверждения вакцинации минимум 60% сотрудников предприниматели с QR-кодом смогут получить иммунный статус "вакцинирован". Его можно получить уже сейчас в личном кабинете на портале Центра развития и поддержки предпринимательства.

В ситуации усиления ограничительных мер в городе, они в наименьшей степени коснутся организаций, получивших иммунный статус.

Также вакцинированных от COVID-19 петербуржцев призвали сдать плазму.

Фото: Piter.tv