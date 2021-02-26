Предполагаемая дочь Путина возмущена "поплывшим" Петербургом

Девушка опубликовала видео, на котором она идет по грязной каше в высоких сапогах.

Героиня февральского номера GQ Луиза Розова, которую журналисты издания "Проект" назвали возможной третьей дочерью президента Владимира Путина, раскритиковала уборку снега в Петербурге. Девушка опубликовала в Instagram видео с "поплывшим" городом.

"Вопиющая ситуация", - написала она в Stories.

На записи она в высоких резиновых сапогах идет по грязной каше, которая образовалась на дорогах из растаявшего снега. Из-за резкого потепления Петербург буквально "поплыл".

Сама Розова ни разу не комментировала слухи о родстве с Путиным. В интервью изданию GQ она лишь заявила, что похожа на президента. "Но, как оказалось, есть очень много людей, похожих на Владимира Владимировича", - отметила девушка.

Ранее петербуржцев возмутила стена снега на Петроградской набережной.

Видео: Instagram / luizaroz_