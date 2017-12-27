Пражскую улицу перекрыли из-за прорыва трубы

Жители близлежащих домов могут остаться без отопления.

В домах, расположенных по Пражской улице неожиданно из кранов перестала идти горячая вода. Как оказалось, вся она растекается по улице из-за очередного прорыва трубы, сообщили 27 декабря очевидцы.

По громкоговорителю объявили, что приближаться к месту аварии строго запрещено, так как существует опасность обрушения дорожного покрытия. Тем временем, оказавшиеся среди теплого тумана пешеходы мечутся в разные стороны, пытаясь найти обходные пути.

Жители близлежащих улиц рассказали, что в пути находится не только машина аварийных служб, но и выступивший на поверхность кипяток, который уже залил Фучика и дошел до Бухарестской.

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