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nadiputintseva
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Пражскую улицу перекрыли из-за прорыва трубы

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Жители близлежащих домов могут остаться без отопления.

В домах, расположенных по Пражской улице неожиданно из кранов перестала идти горячая вода. Как оказалось, вся она растекается по улице из-за очередного прорыва трубы, сообщили 27 декабря очевидцы.

Пражскую улицу перекрыли из-за прорыва трубы

По громкоговорителю объявили, что приближаться к месту аварии строго запрещено, так как существует опасность обрушения дорожного покрытия. Тем временем, оказавшиеся среди теплого тумана пешеходы мечутся в разные стороны, пытаясь найти обходные пути.

Пражскую улицу перекрыли из-за прорыва трубы

Жители близлежащих улиц рассказали, что в пути находится не только машина аварийных служб, но и выступивший на поверхность кипяток, который уже залил Фучика и дошел до Бухарестской. 

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Теги: на пражской прорвало трубу с горячей водой , новости спб , происшествия , прорвало трубу
Категории: Происшествия Новости СПб

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