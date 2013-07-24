В Таврическом дворце обсудили аспекты работы Рекламного совета

Согласно меморандуму, подписанному на Всемирном коммуникационном саммите в 2017 году, Северная столица стала пилотным субъектом рекламного саморегулирования в России.

В Таврическом дворце обсудили правовые аспекты работы Рекламного совета, сообщает издание "Город +". Во вторник, 31 июля, там состоялся круглый стол "Законодательная инициатива развития саморегулирования маркетинговой индустрии в России".

Согласно меморандуму, подписанному на Всемирном коммуникационном саммите в 2017 году, Северная столица стала пилотным субъектом рекламного саморегулирования в России. Как отметил вице-губернатор Александр Говорунов, в реализации проекта участвуют рекламный бизнес, петербургская торгово-промышленная палата, Союз строителей и Ассоциация банков Северо-Запада.

Принципиально важно, что профессиональное сообщество активно выступило за формирование цивилизованной системы работы на этом рынке. По сути речь идет о "кодексе чести" для специалистов рекламной сферы. Александр Говорунов. вице-губернатор Петербурга.

Напомним, в июне Минюст зарегистрировал саморегулируемую организацию Ассоциация маркетинговой индустрии "Рекламный совет". Был определен ее состав и структура. Участники заседания в Таврическом дворце обговорили план изменений для создания правовой базы функционирования саморегулирования.

Фото: Таврический дворец / ВК.