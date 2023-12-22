Правоохранители задержали мужчину, попытавшегося взорвать банкомат в Пушкине

На Павловском шоссе в доме 19 неизвестный подорвал банкомат.

В Петербурге полицейские задержали мужчину, попытавшегося взорвать банкомат в Пушкине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 20 мая, на Павловском шоссе в доме 19 неизвестный подорвал банкомат. Инцидент произошел в 02:12. На место случившегося прибыл наряд полиции и приехали представители экстренных служб.

Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Банкоматы немного повредились. Деньги никто не похитил. Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний неработающий житель поселка Шушары.

В этот же день правоохранители задержали злоумышленника по месту жительства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в парке Сосновка нашли разлагающийся труп младенца.

Видео: Telegram / Петербургская полиция