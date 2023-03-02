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Правоохранители задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Софьи Ковалевской
Сегодня, 10:42
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Правоохранители задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Софьи Ковалевской

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Пенсионерка поверила злоумышленникам и передала им 270 тыс. рублей. 

Правоохранители задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Софьи Ковалевской. Инцидент произошел 26 августа с 75-летней пожилой женщиной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Пострадавшая обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что  ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, сообщил, что на ее счете происходят мошеннические действия, а для их предотвращения необходимо перевести денежные средства на "безопасный" счет. Пенсионерка поверила злоумышленникам и передала им 270 тыс. рублей. 

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Мошенничество". В среду, 28 августа, в 11:00 у дома 79 по Северному проспекту опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления был задержан 19-летний житель  Кудрово. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Ленобласти поисковики нашли останки 40 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: задержали курьера, курьер мошенников, обманули пенсионерку, полиция, улица софьи ковалевской
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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