Пенсионерка поверила злоумышленникам и передала им 270 тыс. рублей.

Правоохранители задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Софьи Ковалевской. Инцидент произошел 26 августа с 75-летней пожилой женщиной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшая обратилась к стражам порядка. Она рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, сообщил, что на ее счете происходят мошеннические действия, а для их предотвращения необходимо перевести денежные средства на "безопасный" счет. Пенсионерка поверила злоумышленникам и передала им 270 тыс. рублей.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Мошенничество". В среду, 28 августа, в 11:00 у дома 79 по Северному проспекту опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления был задержан 19-летний житель Кудрово. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv