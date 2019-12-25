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Правнук Сталина стал бездомным из-за конфликта с отцом
Сегодня, 14:01
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Правнук Сталина стал бездомным из-за конфликта с отцом

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Мужчина вынужден ночевать в автомобиле, так как замки в квартиру оказались заменены.

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад стал бездомным из-за конфликта с отцом. Об этом сообщил телеканал "360".

В настоящее время мужчина вынужден ночевать в своем автомобиле. Его отец – Хосин Бенсаад – сменил замки в доме, где прописан правнук советского политического деятеля, и пытается завладеть квартирой в российской столице, заявил пресс-атташе Селима Вадим Горожанкин.

По его словам, Хосин пытается признать своего сына недееспособным для того, чтобы завладеть его собственностью. Отмечается, что ситуация обострилась, когда вышла в свет книга, которую подготовила историк семьи Сталиных Лана Паршина в соавторстве с Селимом Бенсаадом.

Ранее Гудков опубликовал видеоролик на тему выноса Ленина из Мавзолея.

Фото: Instagram/selim_bensaad

Теги: иосиф сталин, селим бенсаад, хосин бенсаад
Категории: Новости России, Лента новостей,

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