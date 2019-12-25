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Правительство ввело временный запрет на ввоз топлива
Сегодня, 14:47
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matveyvn

Правительство ввело временный запрет на ввоз топлива

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Внутренний рынок защищён от внешнего в вопросе конъюнктуры цен.

Правительство ввело временный запрет на ввоз топлива до 1 октября 2020 года.

Теперь в РФ запрещено поставлять бензин, дизельное топливо, керосин и другие виды топлива.

Как заявлялось в начале апреля в Государственной думе, Россия производит гораздо больше топлива, чем потребляет. При этом образование цены на ГСМ не зависит напрямую от стоимости нефти на мировых рынках. Поэтому внутренний рынок защищён от внешнего в вопросе конъюнктуры цен.

Ранее мы писали, что Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС.

Теги: бензин, правительство, топливо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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