Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

За инициативу выступили в Министерстве энергетики, против в Министерстве финансов.

Владимир Путин поручил роработать вопрос об уплате акциза на моторное топливо с автозаправочных станциях, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. Данное требование вошло в список поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля. Срок проработки вопроса - 15 июня 2020 года, говорится на сайте кремля.

За инициативу выступал министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, такая мера позволит избежать "махинаций на автозаправках". Также за перенос акциза на топливу выступили нефтяники.

Против выступили в Министерстве финансов. Там указали на то, что в случае увеличения числа плательщиков, что неизбежно, увеличится нагрузка на налоговую систему, потребуются дополнительные средства из бюджета, и, наоборот, увеличатся случаи уклонения от уплаты акцизов.

При этом власти отмечали, что на цене топлива перемены не скажутся.