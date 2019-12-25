Правительство разрешило увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30%

Суть в том, чтобы компенсировать дополнительные расходы на стройматериалы.

Кабмин разрешил увеличивать до 30% цены госконтрактов на строительтво. Это необходимо для компенсации удорожания стройматериалов. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Так, по согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%, - говорится в сообщении.

Теперь подрядчик и заказчик для согласования новых условий должны будут заключить дополнительное соглашение. Таким образом можно будет без каких-либо сбоев продолжить строительство объектов. Изменения допускаются для контрактов, которые были заключены до 1 июля этого года и обязательства по которым на момент заключения дополнительного соглашения не были исполнены.

Фото: pixabay