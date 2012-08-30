Правительство поддержало инициативу цифровых платформ по Курской области

Правительство России поддержало инициативу цифровых платформ по Курской области. Об этом заявил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Акции в поддержку пострадавших жителей региона запустили маркетплейсы Ozon, Avito и Wildberries. Организационное и техническое сопровождение процесса взаимодействия платформ с пострадавшими гражданами осуществляет Минцифры России. Также граждане региона смогут воспользоваться сервисами для поиска бесплатного временного жилья и трудоустройства.
Важно, чтобы жители Курской области получали помощь максимально оперативно.
Дмитрий Григоренко, руководитель аппарата правительства РФ
Ранее мы сообщали, что Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР.
Видео: Правительство России
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