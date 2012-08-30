Встреча проходит в Доме правительства в Москве.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Встреча проходит в Доме правительства в Москве. По словам Ли Цяна, дружба российского и китайского народов имеет давнюю историю и выдержала международную турбулентность. В свою очередь Мишустин отметил, что переговоры пройдут в конструктивном духе и позволят "сверить часы по ходу исполнения исторических договоренностей".

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило распоряжение о функционировании Научно-технологического центра биоэкономики биотехнологий.

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