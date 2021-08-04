Правительство перераспределит средства на развитие субъектов ДФО

Михаил Мишустин рассказал о работе по развитию российского региона.

Российское правительство перераспределит между субъектами Дальневосточного федерального округа более шести миллиардов рублей. Эти денежные средства направятся на строительство дорог, инженерных сетей, социальных объектов и жилых домов. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании кабинета министров сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник напомнил коллегам о том, что глава государства Владимир Путин говорил о стремлении сделать макрорегион ДФО современным, притягательным для учебы, работы и ведения бизнеса.

Правительство сформировало для этого целый комплекс мероприятий и соответствующих механизмов и инструментов. Наиболее действенный из них - это планы социального развития роста. Сегодня на их реализацию мы перераспределим между субъектами округа более 6 миллиардов рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт полагает, что властям необходимо обеспечить максимально эффективное расходование денежных средств, а также обеспечить востребованность инфраструктурных проектов. Они в свою очередь должны вносить вклад в развитие региональной экономической системы.

Мишустин назвал опасения вокруг исполнения бюджета России неоправданными.

Фото и видео: Правительство России