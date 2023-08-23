Мишустин назвал опасения вокруг исполнения бюджета России неоправданными

Глава кабмина РФ рассказал о росте доходов от несырьевого сектора экономики.

Опасения вокруг исполнения государственного бюджета России по итогам шести месяцев не оправдались, так как доходы превысили 12 триллионов 300 миллиардов рублей и до сих пор продолжается рост показателей, связанных с денежными поступлениями от несырьевых секторов экономической системы. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании кабинета министров сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что доходы страны оказались на 135 миллионов рублей выше прогнозных значений.

Следующий вопрос касается исполнения федерального бюджета за первое полугодие. В начале года звучали экспертные мнения о том, что бюджет сложно сбалансировать, разные цифры приводились. Уже по итогам шести месяцев видно, что все эти опасения не оправдались. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин одобрил стратегию развития обрабатывающей промышленности.

Фото и видео: Правительство России