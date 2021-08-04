Мишустин одобрил стратегию развития обрабатывающей промышленности

Глава кабмина РФ рассказал о цели по достижению технологического суверенитета страны.

Глава российского правительства Михаил Мишустин одобрил обновленную стратегию развития обрабатывающей промышленности на долгосрочный период. В рамках заседания с членами кабинета министров он дал поручение уточнить источники финансирования федерального проекта по развитию станкоинструментальной отрасли. Премьер-министр задал вопрос министру финансов Антону Силуанову о том, нашлись ли средства для работы по национальному проекту "Развитие производства средств производства".

Хочу, чтобы вы понимали, что это одно из самых ключевых направлений нашей работы. Собираетесь вместе, у вас есть целый ряд источников, о которых мы говорили. Это вам моя поправка, и я буду ждать соответствующего решения по финансированию". Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер заметил, что изучал пункты стратегии, которые считает сбалансированными. Теперь он надеется на работу министров из профильных структур, а также региональных властей. Михаил Мишустин добавил, что речь идет о развитии экономической отрасли, которая остается одним из приоритетов для достижения технологического суверенитета страны.

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Фото и видео: Правительство России