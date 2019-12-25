Правительство РФ не продлит льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября

Всем желающим стоит воспользоваться данной возможностью сейчас.

Правительство России не планирует продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых после установленного срока ее окончания 1 ноября. Об этом в эфире РБК ТВ заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Программа была запущена только в связи с пандемией коронавируса.

Хуснуллин призвал всех желающих как можно быстрее воспользоваться этой возможностью.

Запустить временную льготную программу 16 апреля поручил президент России Владимир Путин. Ипотеку можно оформить на жилье комфорт-класса, стоимость в регионах до 3 миллионов рублей, в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти - до 8 миллионов рублей. Минимальный взнос – 20%, максимальный срок кредита – 20 лет.

Разницу между 6,5% и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство. Банки начали принимать заявки на льготную ипотеку.

Из программы "сельской ипотеки" исключили Бугры и Новодевяткино.

Фото: Piter.TV