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Из программы "сельской ипотеки" исключили Бугры и Новодевяткино
Сегодня, 17:21
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nastya960

Из программы "сельской ипотеки" исключили Бугры и Новодевяткино

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Населённые пункты в 15-километровой зоне от границ Петербурга находятся в границах агломерации. На них ипотека не распространяется.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвина рассказал, где реализуется программа сельской ипотеки.

Купить жилье по программе "Сельская ипотека" со ставкой не более 3% можно почти на всей территории Ленобласти. Однако, программа создана для развития аграрных территории и ориентирована на поддержку тружеников села и привлечение большего количества людей в сельскохозяйственное производство.

Поэтому пригородные муниципалитеты, которые находятся в зоне интенсивной урбанизации, не относятся к сельским территориям, которые могут способствовать развитию села. Населённые пункты в 15-километровой зоне от границ Петербурга находятся в границах агломерации. Это Новодевяткино, Новоселье, Бугры, Янино и т.д.

Список сельских агломераций, где можно получить ипотеку до 3% годовых размещен на сайте комитета по АПК.

Петербуржцы ожидают роста цен на жилье и ипотеку во втором квартале года.

Фото: pixabay 

 

Теги: ипотека, сельская ипотека
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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