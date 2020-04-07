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Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

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О том, в чём будут заключаться новые меры поддержки, Мишустин не рассказал.

Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса. Об этом сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей, - сказал он.

Глава кабмина отметил, что он находится в постоянном контакте с президентом по этому вопросу.

О том, в чём будут заключаться новые меры поддержки, Мишустин не рассказал.

Ранее правительство утвердило перечень мер по спасению экономики от пандемии коронавируса. В документе перечислены отрасли экономики, наиболее пострадавшие от распространения коронавируса.

Видео: government.ru

Теги: бизнес, мишустин, поддержка бизнеса, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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