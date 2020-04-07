Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса. Об этом сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин.
Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей, - сказал он.
Глава кабмина отметил, что он находится в постоянном контакте с президентом по этому вопросу.
О том, в чём будут заключаться новые меры поддержки, Мишустин не рассказал.
Ранее правительство утвердило перечень мер по спасению экономики от пандемии коронавируса. В документе перечислены отрасли экономики, наиболее пострадавшие от распространения коронавируса.
Видео: government.ru
Обсуждение ( 0 )