О том, в чём будут заключаться новые меры поддержки, Мишустин не рассказал.

Правительство готовит новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса. Об этом сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей, - сказал он.

Глава кабмина отметил, что он находится в постоянном контакте с президентом по этому вопросу.

О том, в чём будут заключаться новые меры поддержки, Мишустин не рассказал.

Ранее правительство утвердило перечень мер по спасению экономики от пандемии коронавируса. В документе перечислены отрасли экономики, наиболее пострадавшие от распространения коронавируса.

Видео: government.ru