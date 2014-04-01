Нынешние министры продолжают работать с приставками "исполняющий обязанности".

Правительство Ставрополья отправили в отставку после ареста зампреда Александра Золотарева. Решение принял губернатор региона Владимир Владимиров.

Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края

По его словам, нынешние министры продолжают работать с приставками "исполняющий обязанности". Владимиров заявил, что каждый кандидат на должность в региональном кабмине теперь будет проходить антикоррупционную проверку. Он отметил, что это станет важным опытом партнёрства.

Ранее мы писали, что заместителя главы правительства Ставрополья Александр Золотарёв арестован по делу о взятках. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 12 мая 2021 года. Золотарёва подозревают в получении взяток на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. Накануне его задержали в аэропорту, чиновник пытался скрыться.