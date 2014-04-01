Правительство Ставрополья отправили в отставку после ареста зампреда Александра Золотарева. Решение принял губернатор региона Владимир Владимиров.
Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку.
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края
По его словам, нынешние министры продолжают работать с приставками "исполняющий обязанности". Владимиров заявил, что каждый кандидат на должность в региональном кабмине теперь будет проходить антикоррупционную проверку. Он отметил, что это станет важным опытом партнёрства.
Ранее мы писали, что заместителя главы правительства Ставрополья Александр Золотарёв арестован по делу о взятках. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 12 мая 2021 года. Золотарёва подозревают в получении взяток на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. Накануне его задержали в аэропорту, чиновник пытался скрыться.
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