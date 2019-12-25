Ограничения начнут действовать уже в апреле 2020 года.

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина. Об этом сообщили "РБК" со ссылкой на собственного источника, относящегося к участникам топливного рынка. Информацию журналистам подтвердили три чиновника. По данным спикеров, ограничения связаны с мерами по предотвращению введения на внутренний рынок России дешевого иностранного топлива. С подобной инициативой к правительству обратились представители Минэнерго.Проект поддержан вице-премьером страны Юрием Борисовым, который отвечает за поддержку топливно-энергетической отрасли.

В "РБК" заметили, что запрет на импорт дешевого бензина начнет действовать в России с апреля 2020 года. Первым делом о новых правилах уведомят профильные корпорации, а затем инициативу закрепят на законодательном уровне. Введенные ограничения будут действовать минимум до сентября текущего года. В Минэнерго считают, что до этого времени стоимость нефти останется на низком уровне.

Россия не планирует наращивать добычу нефти с 1 апреля.