Правительство России оптимизировало инвестиционно-строительный цикл

Правительство РФ утвердило постановление, исключившее 52 позиции из исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов и согласований, необходимых при строительстве. Акт разработан Минстроем России, сообщил портал "Строительный Петербург".

Общее количество документов, сведений, материалов и согласований теперь составляет 699 позиций против 989 по состоянию на 2021 год, что соответственно снизило сроки реализации строительных проектов с 2181 до 1574 дней. То есть теперь при возведении жилья, инфраструктурных, промышленных и социальных объектов строительные организации будут экономить ещё больше времени и финансовых ресурсов.

Также к 1 сентября 2023 года будет сформирован единый реестр документов, сведений, материалов и согласований, необходимых застройщику, техническому заказчику при реализации проектов по строительству объектов капитального строительства, который заменит действующий исчерпывающий перечень. Для обеспечения открытости реестр будет включён в единую государственную информационную систему в строительстве "Стройкомплекс.РФ".

Фото: Piter.tv