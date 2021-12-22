Правительство Ленобласти: регион обеспечен сахаром

Крупнейшие сахарные компании выполняют взятые на себя обязательства перед торговыми сетями и отгружают продукцию в соответствии с подписанными контрактами. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

По словам первого замминистра Министерства сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, бесперебойное обеспечение внутреннего рынка является приоритетной задачей.

В ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тысяч тонн, что будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения на рынке.

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай отметила, что регион на сегодняшний день обеспечен сахаром. По ее словам, в регионе нет ажиотажного спроса на сахар, цены на этот продукт практически остались на том же уровне, что и в начале года.

Также стало известно, что в Ленобласти заработала горячая линия для жалоб на рост цен.

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