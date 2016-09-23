Правительство отказалось от акциз на пиво

Государство отказалось от идеи принудительного маркирования пивных напитков.

Российское правительство приняло решение не облагать акцизными марками пивную продукцию. Ранее члены парламента обратились с такой инициативой в соответствующий аппарат правительства. Депутаты обосновали такое предложение тем, что наложение акцизов поможет увеличить налоги в бюджете страны, что, по их мнению, просто необходимо сделать.

Представители Министерства финансов посчитали, что государство сейчас имеет достаточно средств, чтобы контролировать производство пива. К тому же, обязательная маркировка приведет к подорожанию продукции, что негативно скажется не только на производителях, но и проблемы с алкоголей у населения. Дорогую продукцию покупатели начнут заменять более дешевым крепким алкоголем.

Напомним, что правительство сейчас также рассматривает акцизы на парфюмерно-косметическую продукцию. Если предложение будет одобрено, то к 2018 году цена на духи увеличится в два раза.

Фото: Pixabay.com