Власти Воронежа рекламируют фильм "Крым" школьникам

Муниципальная власть рекомендовала директорам воронежских школ организовать коллективные просмотры “Крыма”. Департамент образования предложил рекламировать российское кино “Крым” ученикам средних школ.
Чиновник Денис Петров рассказал, что подобные письма регулярно рассылаются в муниципальные учреждения. Обязательного характера они не носят, директора сами определяют, прислушаться к советам руководства или нет. Также специалист упомянул, что такая директива пришла “сверху”.
Фильм “Крым” снят Алексеем Пимановым. Кинолента рассказывает о любви севастопольского парня Александра и киевской журналистки Алены. События в фильме происходят во время “русской весны”. Идею фильма предложил министр обороны Сергей Шайгу. Бюджет производства составил около семи миллионов долларов.