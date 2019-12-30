Пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

К разговору с "Гретой" Хоакин подключил свою невесту, американскую актрису Руни Мара.

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) разыграли голливудского актера Хоакина Феникса, сыгравшего Джокера в одноименном фильме. Их знакомая, пожелавшая остаться неназванной, позвонила знаменитости и представилась шведской активисткой Гретой Тунберг. Роль ее папы Сванте сыграл Столяров. Соответствующее видео пранкеры опубликовали на своем YouTube-канале.

В разговоре с Хоакином "Грета" заявила о своих планах запустить новую компанию "Звезды спасут Землю". Она отметила, что это будет ее коллаборацией с известными людьми. По словам "шведской активистки", сейчас мало говорят о правах животных в сельском хозяйстве, а эта тема является жизненно важной для нас.

К беседе с "Гретой" Хоакин подключил свою невесту, американскую актрису Руни Мара. Он пообещал собеседнице оказать любую возможную помощь. В ответ она сказала, что хотела бы сняться в продолжении "Джокера". Актер пообещал поговорить с режиссером, если сиквел будут снимать.

После "активистка" попросила Феникса рассмеяться в трубку, как Джокер, чтобы "потом ей завидовали друзья". Актер заявил, что это непросто, и он уже забыл, как это делается. Однако после уговоров он все-таки рассмеялся.

"Папа" Греты попытался повторить смех Джокера, однако у него плохо получилось. После этого раздались выстрелы.

"О боже мой! Это же пранк! Нас конкретно пранканули…" - догадался актер. Феникс поблагодарил пранкеров и заявил, что теперь будет заикаться.

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