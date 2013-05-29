В "Магните" на Крыленко умер пожилой мужчина

Тело покупателя обнаружила сотрудница магазина.

Вечером 28 января в магазине "Магнит" на улице Крыленко умер неизвестный мужчина 70 лет на вид. Как стало известно Piter.TV, бездыханного пожилого покупателя обнаружила товаровед магазина, о чем сразу сообщила в полицию.

Отмечается, что внешних признаков насильственной смерти на теле пенсионера не обнаружено. Умерший был одет в темно-синюю куртку, зеленые брюки, клетчатую рубашку, черные кроссовки. Труп направлен в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Ранее мы писали, что женщина оказалась под колесами машины на Московском проспекте.

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