Пожилого петербуржца ограбили почти на 6 миллионов рублей

Чужими деньгами завладел вор-домушник.

Квартиру петербургского 64-летнего пенсионера на Краснопутиловской улице ограбили на 5,8 миллионов рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию пенсионер обратился 24 февраля, рассказав, что его квартиру в доме №113 обокрал неизвестный, отжав стеклопакет. В квартире злоумышленник вскрыл металлический сейф и похитил российскую и иностранную валюту и черный чемодан на огромную сумму, после чего скрылся.

Отмечается, что жилище пенсионера не было оборудовано сигнализацией, но делу могут помочь камеры видеонаблюдения из подъезда.

Ранее мы писали, что злоумышленник похитил сумку с миллионом рублей из машины на Дунайском проспекте.

Фото: pixabay