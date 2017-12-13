Петербурженка 78 лет скончалась после тренировок в бассейне

Пожилая петербурженка оказалась в больнице в состоянии клинической смерти. До этого ее довели тренировки в бассейне.

В Санкт-Петербурге 11 февраля в реанимации третьей городской больницы умерла пенсионерка. Уточняется, что женщина скончалась после трех недель комы. Она попала в больницу в состоянии клинической смерти из-за тренировок в бассейне в Приморском районе Петербурга.

Инцидент произошел 19 января, жнем пожилая петербурженка почувствовала себя плохо в бассейне фитнес-клуба "Sculptors", который находится по адресу Комендантский проспект, 38. За пожилой спортсменкой, которой 78 лет приехала скорая помощь и доставили в Мариинскую больницу. Врачи зафиксировали, что произошло утопление, и диагностировали клиническую смерть.

В результате женщину не удалось вывести из этого состояния.