Пожилая петербурженка подарила незнакомке долю в квартире и пропала

В Петербурге разыскивают пенсионерку, которая оставила долю в квартире незнакомой женщине и исчезла.

Правоохранительные органы разыскивают пожилую женщину, которая отдала свою долю собственности незнакомке, а после таинственно пропала.

С заявлением в полицию обратился внук пенсионерки. Он рассказал, что последний раз общался с бабушкой 23 октября. После этого родственница перестала отвечать на звонки и сама выходить на связь. Через месяц после инцидента, мужчине позвонили представители юридической фирмы и сообщили, что доля квартиры теперь принадлежит им, но они рассматривают вариант перепродажи части собственности ему.

Еще через некоторое время пострадавший узнал, что в его квартире помимо матери, бабушки и его самого прописана неизвестная женщина. По полученной информации, последняя получила часть жилплощади в качестве подарка от старушки.

В настоящее время местонахождение пожилой петербурженки устанавливается. Делом занимаются сотрудники полиции.