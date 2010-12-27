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Пожилая итальянка разбилась на станции "Невский проспект"
Сегодня, 9:44
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lesjasap
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Пожилая итальянка разбилась на станции "Невский проспект"

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Женщина скатилась с лестницы эскалатора.

Пожилая туристка из Италии получила травму головы на территории петербургского метрополитена. Об этом сообщает "Конкретно.ру". По данным издания, 70-летнюю иностранку забрали медики скорой помощи со станции "Невский проспект". Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей в Мариинской больнице. 

Инцидент произошел в половину шестого вечера 22 апреля. Итальянка не удержалась на эскалаторе и упала. В результате она рассекла себе бровь и отделалась ушибом правой руки. Пенсионерка находится на стационарном лечении.

Фото: Piter.tv
 

Теги: иностранцы , италия , метро , невский проспект , петербургский метрополитен , станция , турист
Категории: Новости СПб Происшествия

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