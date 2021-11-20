Пожарные перекрыли движение автомобилей и помогли бабушке перейти через дорогу

В Калининграде спасатели не дали проехать машинам, не пропускающим пенсионерку.

Пожарные перекрыли движение автомобилей, чтобы помочь бабушке перейти через дорогу. Инцидент произошел в Калининграде. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на запись с камеры видеонаблюдения. Ролик размещен в Telegram-канале NEWS.ru.

На кадрах видно, что пожилая женщина смогла дойти только до середины проезжей части, после чего остановилась. Пенсионерку перестали пропускать транспортные средства. В результате к пешеходу направилась служебная машина спасателей. Она остановилась, заблокировав движение автомобилей. Один из сотрудников пожарной службы вышел, чтобы сопроводить женщину. После этого машина уехала.

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Фото и видео: Telegram / NEWS.ru.