Первый замглавы ГУ МЧС по Москве подозревается в получении взятки

Андрей Мищенко стал фигурантом статьи 290 УК РФ.

Первый замглавы ГУ МЧС по российской столице подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В информационном агентстве уточнили, что речь идет об Андрее Мищенко. Источник заметил, что после проведения с фигурантом расследования следственных мероприятий, мужчину отпустили.

Он подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения за утверждения паспортов антитеррористической безопасности. источник агентства.

Следственный комитет возбудил в отношении Андрея Мищенко уголовное дело по статье 290 УК РФ.

ФСБ задержала в Серпухове совладельца аэродрома Большое Грызлово.

Фото: Piter.tv

