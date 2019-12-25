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Первый замглавы ГУ МЧС по Москве подозревается в получении взятки
Сегодня, 14:09
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Первый замглавы ГУ МЧС по Москве подозревается в получении взятки

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Андрей Мищенко стал фигурантом статьи 290 УК РФ.

Первый замглавы ГУ МЧС по российской столице подозревается в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В информационном агентстве уточнили, что речь идет об Андрее Мищенко. Источник заметил, что после проведения с фигурантом расследования следственных мероприятий, мужчину отпустили.

Он подозревается в получении незаконного денежного вознаграждения за утверждения паспортов антитеррористической безопасности.

источник агентства.

Следственный комитет возбудил в отношении Андрея Мищенко уголовное дело по статье 290 УК РФ.

ФСБ задержала в Серпухове совладельца аэродрома Большое Грызлово.

Фото: Piter.tv
 

Теги: андрей мищенко, гу мчс, коррупция, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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