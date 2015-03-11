Мужчина подозревается в даче взятки.

ФСБ задержала в Серпухове совладельца аэродрома Большое Грызлово. Об этом сообщают представители региональной пресс-службы по Псковской области. Мужчина находится в международном уголовном розыске с 2008 года. Он скрывался от закона на территории Латинской Америки. Гражданин является фигурантом уголовного расследования по пункту "а" части 4 статьи 291 УК РФ ( по статье за дачу взятки группой лиц должностному лицу через посредника).

Задержанный передал через посредника взятку в размере 100 тыс. рублей и.о. начальника Центрального межрегионального транспортного управления Федерального агентства воздушного транспорта пресс-служба ФСБ РФ по региону

Следствие полагает, что денежное вознаграждение чиновник получил за документальный ответ от таможни Пскова о по летно-технических характеристиках ввезенного на территорию РФ частного воздушного аппарата РАС-75OXL. Воздушное средство использовалось в суде ради уклонения от уплаты налогов и пеней на 6,9 млн рублей.

В Петербурге пенсионерка продала свою квартиру и отдала мошенникам 6,8 миллиона рублей.

Фото: Piter.tv

