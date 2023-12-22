Пожарные локализовали возгорание в лесничествах Ростовской области на площади 169 га

Огонь ликвидируют 200 человек от ГУ МЧС РФ.

На территории лесничеств Тарасовского района Ростовской области произошло возгорание, в настоящее время пламя локализовано на площади 169 га. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники экстренного ведомства по региону. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что огонь локализован к восьми часам утра по местному времени. Авиация сбросила на пострадавший участок свыше 30 тонн воды.

Напомним, что сведения о пожаре в двух лесничествах Тарасовского района Ростовской области поступили 31 мая. Изначально территория воспламенения составляла 30 га, позже в профильном ведомстве сообщили об увеличении площади до 93 га. В ликвидации последствий принимают участие более 200 человек личного состава и свыше 60 единиц специальной техники. К мероприятиям задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту произошедшего.

На Северном проспекте горела комната в квартире.

Фото и видео: ГУ МЧС России