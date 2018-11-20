На набережной Пряжки почти час горела коммунальная квартира

Спасатели потушили жилплощадь, успев вывести на улицу владельцев помещений.

В Адмиралтейском районе Санкт- Петербурга под утром пожарные тушили загоревшуюся коммунальную квартиру.Ликвидировать огонь в пятикомнатном помещении по набережной реки Пряжки, 62 удалось за час.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера экстренной службы в половину пятого утра. Прибывшие на место специалисты выяснили, что выгорела обстановка: мебель. Сведений о пострадавших нет. К работе привлекалось 15 человек личного состава ГУ МЧС и три единицы спецтехники.

Огнеборцы успели эвакуировать жильцов и не допустить дальнейшее распространение пламени.

Фото: Piter.tv