На набережной Пряжки почти час горела коммунальная квартира

В Адмиралтейском районе Санкт- Петербурга под утром пожарные тушили загоревшуюся коммунальную квартиру.Ликвидировать огонь в пятикомнатном помещении по набережной реки Пряжки, 62 удалось за час.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера экстренной службы в половину пятого утра. Прибывшие на место специалисты выяснили, что выгорела обстановка: мебель. Сведений о пострадавших нет. К работе привлекалось 15 человек личного состава ГУ МЧС и три единицы спецтехники.
Огнеборцы успели эвакуировать жильцов и не допустить дальнейшее распространение пламени.
Фото: Piter.tv
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