  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:25
114
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пожар в жилых домах в Курганской области локализовали

0 0

Из-за сильного ветра огонь охватил семь построек общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров.

Пожарные локализовали возгорание в семи жилых домах и дворовых постройках в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 12:40 поступило сообщение о пожаре улице О. Кошевого в Кургане. Изначально загорелись пять домов на площади 400 кв. метров. Из-за сильного ветра огонь охватил семь построек общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала.

В Кировском районе ночью произошёл пожар на шиномонтаже.

Видео: Youtube/Glory 45RUS

Теги: курган, сильный пожар
Категории: Тема дня, Происшествия, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии