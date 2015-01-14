Пожар в жилых домах в Курганской области локализовали

Из-за сильного ветра огонь охватил семь построек общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров.

Пожарные локализовали возгорание в семи жилых домах и дворовых постройках в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 12:40 поступило сообщение о пожаре улице О. Кошевого в Кургане. Изначально загорелись пять домов на площади 400 кв. метров. Из-за сильного ветра огонь охватил семь построек общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала.

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Видео: Youtube/Glory 45RUS