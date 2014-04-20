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В Кировском районе ночью произошёл пожар на шиномонтажке
Сегодня, 8:26
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kraratau27

В Кировском районе ночью произошёл пожар на шиномонтажке

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Информация о пострадавших не поступала.  

В Кировском районе Петербурга в ночь с 30 апреля на 1 мая произошёл пожар в одноэтажном здании, где располагается шиномонтаж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. 

30 апреля в 23:41 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании по адресу: по адресу: дорога на Турухтанные острова, д. 24, к. 5. 

В здании происходило горение кровли и обстановки на площади 500 кв.м.

Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. 

Пожар удалось ликвидировать в 1:47. К его ликвидации были привлечены 27 человек личного состава и 6 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.  

Ранее мы писали, что в жилом доме на Большом проспекте П.С. произошел пожар. 

Фото: Piter.tv 

 

Теги: кировский район, пожар
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

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