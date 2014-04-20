В Кировском районе ночью произошёл пожар на шиномонтажке

Информация о пострадавших не поступала.

В Кировском районе Петербурга в ночь с 30 апреля на 1 мая произошёл пожар в одноэтажном здании, где располагается шиномонтаж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

30 апреля в 23:41 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании по адресу: по адресу: дорога на Турухтанные острова, д. 24, к. 5.

В здании происходило горение кровли и обстановки на площади 500 кв.м. Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар удалось ликвидировать в 1:47. К его ликвидации были привлечены 27 человек личного состава и 6 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в жилом доме на Большом проспекте П.С. произошел пожар.

Фото: Piter.tv